L'Asl assume sei medici per la Struttura complessa di Medicina interna

Arrivano sei nuovi professionisti per la Medicina Interna dell'Asl ma non tutti potranno essere assunti a tempo indeterminato come vorrebbe l'azienda.

La graduatoria dalla quale l'Asl può attingere per l'assunzione di specialisti è infatti composta da medici specializzandi all'ultimo anno, e che quindi potranno essere assunti a tempo indeterminato in quanto completeranno la specializzazione a fine novembre, mentre gli altri tre medici in graduatoria per accedere all'assunzione sono stati ammessi al quarto anno e quindi potranno, per ora, essere inquadrati solo con un contratto a tempo determinato.