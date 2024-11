Puntine in Lungomare Europa e diversi ciclisti che si sono ritrovati con le gomme delle biciclette bucate.

Sta facendo discutere sui social il posizionamento sul tracciato finale della passeggiata al confine tra Varazze e Cogoleto e diverse sono le segnalazioni di chi transitava in zona.

Un allarme che è stato lanciato non solo per chi attraversa il percorso con le due ruote ma anche per chi passeggia con il proprio cane.