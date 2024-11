Savona, la comunità ecuadoriana celebra il "Consolato Mobile"

Giornata importante quella di ieri (9 novembre, ndr) per la comunità ecuadoriana di Savona e dintorni con l'organizzazione del Consolato Mobile, un'iniziativa promossa dal Consolato Generale dell'Ecuador a Genova in collaborazione con l'associazione Usei Aps (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS).

Decine di cittadini ecuadoriani si sono recati presso la sede operativa di Usei per sbrigare pratiche consolari essenziali come il rinnovo di passaporti, carte d'identità e il rilascio di certificati. Questa iniziativa, alla quale ha preso parte il capo della delegazione consolare, il dottor Edison Paredes, vice console dell'Ecuador a Genova, dimostra l'impegno del Consolato nel portare i servizi più vicini ai cittadini ecuadoriani e semplificare la loro vita.

La giornata è stata un successo grazie alla collaborazione di diverse istituzioni. Usei, col suo presidente Antonio García in testa, e un gruppo di volontari hanno accolto calorosamente tutti i partecipanti. “Fe y Alegría”, cooperativa sociale di Genova rappresentata dalla dottoressa Mercy Mera, ha arricchito ulteriormente l'evento con la sua esperienza nel campo dell'educazione e dello sviluppo sociale: è infatti il più grande movimento educativo del mondo, promosso dalla Compagnia di Gesù, fornisce una formazione completa per giovani e adulti, dando priorità a settori vulnerabili, per forgiare persone che siano attrici del suo proprio sviluppo e dello sviluppo della società, infatti durante l'evento, si è prospettato la prossima firma di un accordo di collaborazione tra Usei e “Fe y Alegría”. Questo accordo consentirà di ampliare l'offerta formativa a Savona, offrendo opportunità di formazione completa a giovani e adulti, in particolare ai settori più vulnerabili.

Il dottor Edison Paredes ha espresso la sua gratitudine a Usei per il loro prezioso sostegno, così come a tutti i cittadini che hanno partecipato. Ha inoltre ribadito l'impegno del Consolato Generale dell'Ecuador a continuare a lavorare per offrire servizi di qualità e vicini alla propria comunità.

Questo successo del Consolato Mobile a Savona è parte di un percorso verso una maggiore integrazione e sviluppo della comunità ecuadoriana nella regione Liguria.