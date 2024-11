L’aglio nero di Vessalico protagonista a Olioliva 2024 (foto)

Grande partecipazione e interesse per le salse al mortaio con l’aglio nero di Vessalico proposte da CNA, nell’ambito del progetto “Olio e Territori”. L'evento ha visto protagonista il gourmet e produttore Osvaldo Maffone, che ha coinvolto i partecipanti nella realizzazione delle salse, deliziando i tantissimi presenti a questa anteprima del campionato nazionale di salsa al mortaio con l’aglio di Vessalico, che si svolgerà a Vessalico il prossimo 2 luglio 2025.



La formula vincente ha visto quattro visitatori della kermesse dedicata all’olio nuovo cimentarsi con mortaio e pestello per la preparazione di una salsa a base di questa eccellenza della Valle Arroscia. Dopo il grande successo di "Mare e Cultura", organizzato da CNA Imperia lo scorso ottobre a Sanremo, Luciano Vazzano, direttore di CNA, ha voluto promuovere anche a Olioliva le salse al mortaio con l’aglio di Vessalico e il campionato a loro dedicato.



Come sottolineano Flavio Manfredi e Andrea Ferrari, sindaco di Vessalico e presidente del comitato di tutela dell’Aglio di Vessalico, “questa opportunità offerta da CNA al nostro prodotto rappresenta un motivo di orgoglio e uno stimolo per tutti i produttori di questa eccellenza a continuare a operare uniti verso il riconoscimento dell'IGP, obiettivo che sembra essere traguardabile nel breve periodo.”



Come evidenziato da Franco Laureri, ideatore e promotore del campionato nazionale di salsa al mortaio con l’aglio di Vessalico, “questa eccellenza degli 11 comuni dell’alta Valle Arroscia rappresenta un patrimonio non solo di questa parte dell’entroterra, ma di tutta la nostra regione, essendo ormai diventato un prodotto testimonial del territorio”.



Luciano Vazzano nel suo intervento ha ringraziato Osvaldo Maffone, socio di CNA e grande protagonista di questo laboratorio, che ha messo in evidenza come i prodotti tipici possano essere un volano per l’economia dell’entroterra in un progetto integrato che veda turismo e gastronomia al centro del rilancio di quei territori al di là del mare.



A tutti i partecipanti al laboratorio del gusto dedicato a questa eccellenza è stata offerta una confezione di aglio a cura del Comune e del comitato di tutela dell’Aglio di Vessalico.