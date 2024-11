Messa in sicurezza della Sp8 tra Finale e Vezzi Portio: mercoledì 13 chiusura in mattinata

Procedono le operazioni di messa in sicurezza della Sp8 tra Finale Ligure e l'entroterra, in particolare i comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino, dopo gli smottamenti che hanno interessato a fine novembre le pareti a monte della carreggiata, specialmente in località Cornei.

La scorsa settimana la strada è stata riaperta a senso unico alternato regolato da semaforo, ma nella giornata di mercoledì 13 novembre tornerà, per alcune ore, a essere completamente chiusa al transito dei mezzi.

Nella mattinata, dalle ore 9 alle ore 12 circa, sulla frana verificatasi tra il km 17+4 e il km 17+8 saranno eseguite alcune lavorazioni che richiederanno l'intervento dell'elicottero.

Il valore complessivo delle opere, secondo il verbale di somma urgenza approvato dalla Provincia, è vicino ai 245mila euro: è prevista la pulizia forestale col taglio della vegetazione sul settore interessato dal dissesto e sui margini laterali con la successiva riprofilatura del versante a monte del piano viabile e la formazione di opere a protezione della carreggiata assieme al rifacimento delle opere di disciplinamento acque; infine lavori vari di completamento e finitura.