“Non lasciarti truffare”: i pensionati Cisl promuovono un incontro a Cairo

Aumentano le truffe ai danni degli anziani, ma anche le iniziative per contrastarle e informare i cittadini su come proteggersi. Mercoledì 13 novembre, a Cairo Montenotte, la biblioteca civica "F.C. Rossi" ospiterà un evento dedicato alla sicurezza, dal titolo evocativo: "Non lasciarti truffare".

Organizzato dalla FNP CISL Pensionati e dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP), con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte, l’incontro si terrà a Palazzo Scarampi, in Via Ospedale Baccino 28, a partire dalle ore 16.00. L'iniziativa si propone di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli anziani, sui rischi delle truffe, fornendo consigli pratici per riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e difendersi dai malintenzionati.