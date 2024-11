Savona, rifiuti ingombranti in via Istria, continuano gli abbandoni irregolari. Le lamentele dei residenti

Sono i rifiuti ingombranti una delle criticità per Seas e Comune, nonostante la possibilità di chiedere il ritiro a domicilio.

Le lamentele arrivano da un residente di via Istria. "Sono anni che sia io che altri residenti sollecitiamo il Comune ed Ata (ora Seas n.d.r) ma- spiega un abitante della via - alla fine, la situazione non cambia più di tanto. È un problema che si protrae da anni quello della pulizia cittadina, sia in periferia che in centro, ormai sembra sia irrisolvibile".

Oltre all'insoddisfazione per la pulizia le critiche vanno anche a chi abbandona gli ingombranti dai cassonetti. "I cittadini in primis – afferma - dovrebbero avere più a cuore lo stato di decoro dei luoghi ove vivono, lavorano, passeggiano". In altre zone, come via Fiume altri savonesi esprimono invece soddisfazione per la pulizia della zona..