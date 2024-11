Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 15 novembre inaugura a Savona la mostra fotografica di Marcello Campora

Un lavoro iniziato 18 mesi fa. Lungo e con immense soddisfazioni. È la mostra fotografica "A Lati" di Marcello Campora che si tiene presso le sale espositive della Curia Vescovile di Savona in Piazza del Vescovado a Savona, con inaugurazione fissata venerdì 15 novembre alle ore 16:00 con la presenza delle Autorità cittadine.

La mostra, organizzata dalla cooperativa sociale Il Faggio Onlus, racconta le esperienze di 17 artisti che hanno operato all’interno del Centro Semiresidenziale Il Faggio di Legino nell’arco di due anni, dal 2022 al 2023.

Un impegno quello di Matteo Campora, raccontato settimana dopo settimana, seguendo il percorso artistico degli ospiti della struttura, dapprima presso il laboratorio di ceramica di prossimità della Caritas di Piazza Lam ad Albissola Marina con l’ausilio del Maestro Giacomo Lusso e successivamente presso i laboratori di ceramica del Museo della Ceramica di Savona con il Maestro Marco Isaia.

Le foto di Matteo Campora, foto senza “filtri” hanno raccontato l’impegno degli operatori e dei ragazzi e delle ragazze impegnate per mettere in luce naturalezza e volontà, creando relazioni dirette e naturali tra le persone ritratte. “Noi operatori – racconta Tatiana Ramognino della cooperativa Il Faggio – siamo guidati dalla volontà del fare, motivo per cui abbiamo sentito il bisogno di affiancare il lavoro fotografico a una esperienza di laboratorio. Le relazioni che si instaurano con chi propone all’interno del Centro Semiresidenziale una collaborazione artistica sono rapporti di grande forza emotiva; arricchiscono sia chi entra sia chi accoglie i contributi di chi offre i propri talenti. Con Matteo Campora abbiamo condiviso un bellissimo periodo e imparato molto. Spero che queste fotografie per la forza espressiva e la potenza umana che trasmettono, possano essere condivise anche e soprattutto con chi non ci conosce”.

La mostra rimarrà aperta fino al 3 dicembre Giornata Internazionale dei Diritti delle persone con disabilità, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e anche alcune mattine (venerdì 22, e il 27,28 e 29 novembre dalle 10 alle 12 per permettere la visione ai Servizi alle persone che non potrebbero visitarla nelle ore serali.

La mostra è stata realizzata con il contributo di Lions Club Savona Host, con la collaborazione delll’associazione “A Campanassa”, del Vescovado di Savona-Noli e con il patrocinio del Comune di Savona – “Savona 2027”.