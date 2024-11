L'Incamto Duo ai "Pomeriggi della Mozart" di Savona

Grande musica del Sette e Ottocento a “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona. Ecco, dunque, un appuntamento prestigioso che si svolgerà presso la sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati a Savona (zona porto).

Il 15 novembre, alle 17,30, toccherà all’Incamto Duo (Insieme Cameristico di Torino) costituito Flavio Cappello (flauto) e Paola Nervi (violino). In programma musiche di Telemann (1681-1767), C. P. E. Bach (1714-1788) e Cambini (1746-1825).

Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi.

Gli artisti

Flavio Cappello. Ha conseguito il diploma di Flauto presso il Conservatorio G.Verdi di Torino sotto la guida di Arturo Danesin. Si è perfezionato con Peter-Lukas Graf presso l’Académie de Musique di Sion e con Pierre-Yves Artaud a Como. Ha partecipato agli stages di Musica da Camera tenuti da Oscar Ghiglia a Torino, da Ruggero Chiesa a Verona e da Maurice Bourgue a Como. Ha studiato composizione con Daniele Bertotto. Ha collaborato con diverse orchestre, tra cui l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino e l’Orchestra da Camera di Aosta. Ha partecipato a diverse registrazioni discografiche e televisive. Ha svolto un’intensa attività concertistica nell’ambito di numerose rassegne in Italia e all’estero e ha collaborato, inoltre, all’allestimento di spettacoli teatrali. Nel 2007 è stata pubblicata Suite per 2, raccolta di 27 studi per due flauti o per flauto e clarinetto da Giancarlo Zedde, Torino. Nel 2009 è stato pubblicato dall’Associazione Flautisti Italiani il volume Alla corte di Federico il Grande. La famiglia Bach e il flauto scritto in collaborazione con Ugo Piovano e Giovanni Battista Columbro. Nel 2013 è stato pubblicato Cantico all’alba del giorno, quintetto per flauto, clarinetto, chitarra, viola e violoncello da Ut Orpheus Edizioni di Bologna. Dallo stesso editore è stato pubblicato nel 2014 Fables and Stories, cinque brani per flauto, viola (o violino) e chitarra. Nel 2016 ha curato l’edizione studio e l’analisi armonica della Sonata per il flauto solo senza basso in la minore, Wq 132, di Carl Philipp Emanuel Bach, per l’editore VigorMusic di Salerno. Nel 2017 viene pubblicata Azulejos, una composizione cameristica per flauto, viola e arpa dalla casa editrice Da Vinci Publishing di Osaka, Giappone. Nel 2018 viene pubblicato Aficana Three, una composizione per coro e ensemble strumentale, ancora Da Vinci Publishing. Nel 2019 viene pubblicata da Giancarlo Zedde Editore, Torino, Sketches no.2, una composizione ispirata al jazz per sax soprano e pianoforte, e, nel 2021, Blue Sonata per flauto e pianoforte. Nel 2022, in collaborazione con Ugo Piovano, ha curato la pubblicazione della raccolta 12 Studi seriali per flauto di Arturo Danesin e del Concerto per due flauti, archi e Continuo di Felice Evaristo Dall’Abaco. Sta curando l’edizione critica dei lavori cameristici di Giuseppe Maria Cambini per la Ut Orpheus.

Paola Nervi. Si è diplomata in violino sotto la guida di Fabio Biondi. Ha frequentato i corsi di Musica Antica a Ravello. Dal 1989 al 1990 ha suonato con l’Orchestra Giovanile Italiana e si è perfezionata con Piero Farulli e Maureen Jones alla Scuola di Musica di Fiesole. Ha studiato Composizione e analisi con Carlo Mosso. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, l’Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ha partecipato ai corsi di Musica Antica di Fiesole e si è diplomata in Violino storico e Viola presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano con Enrico Gatti. Si è perfezionata nel repertorio cameristico con il fortepiano con Laura Alvini. Collabora con diverse formazioni e gruppi di musica antica con cui ha effettuato numerose registrazioni per Hyperion Records, Berlin Classics, Opus 111, Amadeus.