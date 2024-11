Tra sole, mare e corsa: grande partecipazione a OliOliva Run la corsa organizzata dal Marathon Club (FOTO)

Imperia nell'ambito della Festa dell'olio nuovo ha ospitato domenica la dodicesima edizione di OliOliva Run, la tradizionale gara di 10 chilometri dedicata agli appassionati di running.

Con oltre 300 iscritti, la manifestazione ha visto i partecipanti godere di una giornata perfetta.

Quest’anno l’OliOliva Run ha avuto un significato speciale, celebrando ilsesto Memorial dedicato alla professoressa Bracco, figura cara alla comunità locale. Nonostante il cambio del percorso – reso necessario dalla chiusura dell’Incompiuta – i corridori hanno potuto apprezzare un tracciato tecnico, con un giro di boa sulla pista ciclabile. La gara si è articolata in due giri da chilometri su un percorso pianeggiante lungo la costa, che ha permesso agli atleti di godere del panorama marittimo mentre affrontavano la competizione.

Una gara per tutti: dagli atleti alle famiglie oltre alla corsa principale, l’evento ha proposto anche la Family Run, una gara non competitiva sulla distanza di 5 chilometri dedicata a famiglie e appassionati meno esperti, pensata per includere anche i più piccoli e creare un’esperienza.

Una delle novità di questa edizione è stato il gemellaggio con la corsa U Giru de Natale di Montecarlo, in programma per il 15 dicembre. Questo connubio permette un’importante collaborazione tra Italia e Francia, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere una seconda gara in una location esclusiva, in pieno spirito natalizio.

La classifica sarà condivisa tra i due eventi, con premi per i primi cinque assoluti e per i primi cinque di ogni categoria.

William Stua, Presidente del Marathon Club Imperia, commenta: “Siamo molto orgogliosi del successo della dodicesima edizione dell’OliOliva Run. La risposta del pubblico è stata forte, e non potevamo sperare in una giornata più perfetta. Il gemellaggio con U Giru de Natale è per noi motivo di grande soddisfazione, e rappresenta un’opportunità unica di scambio e collaborazione con la Francia".

"Speriamo che questa sinergia continui a crescere negli anni a venire”.

L’OliOliva Run si inserisce nel contesto più ampio della manifestazione OliOliva, che dal venerdì precedente ha riempito le vie di Imperia con stand dedicati all’eccellenza olivicola locale e mediterranea, simbolo della dieta mediterranea riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.