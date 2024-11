Alluvione a Quiliano, stimati danni per oltre 2 milioni di euro

Ammontano a totali 2 milioni e 722mila euro i danni stimati sul territorio comunale di Quiliano in conseguenza degli eventi alluvionali sviluppatisi sia nelle giornate del 16 e del 17 ottobre 2024, sia in quelle successive del 26-27 ottobre 2024. Nel frattempo sono stati avviati gli interventi di prima emergenza per un totale complessivo di euro 92.367,54, interamente finanziati con fondi comunali.

“Nel corso del mese di ottobre 2024” dichiara il sindaco Nicola Isetta, “si sono sviluppati due eventi alluvionali che hanno messo a dura prova il nostro territorio. Un territorio problematico da gestire, con due torrenti che attraversano la vallata, un'importante estensione territoriale (circa 50 kmq), con due realtà cittadine (Quiliano e Valleggia), tre frazioni più montane (Cadibona, Montagna e Roviasca), e una numerosa serie di borgate con le relative strade e infrastrutture funzionali alla viabilità minore, realizzate in funzione di una residenzialità diffusa e sparsa. Rispetto alle emergenze sviluppatesi nel 2019 e nel 2021, e ai conseguenti lavori realizzati, i danni subiti in questi giorni derivano da nuove criticità. Desidero anzitutto esprimere il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione Comunale agli Uffici Comunali, ai volontari della Protezione Civile, e a quanti hanno operato con solerzia, efficienza e prontezza operativa al fine di fornire i primi interventi di soccorso alla popolazione e a tutto il territorio quilianese. Abbiamo già richiesto alla Regione Liguria di includere anche Quiliano tra i Comuni colpiti dalle alluvioni di ottobre 2024 ai fini del riconoscimento dello stato di calamità naturale che deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo già inserito sul portale regionale tutte le schede riferite agli interventi urgenti che necessitano del finanziamento con i fondi della Protezione Civile Nazionale, al fine di dare avvio a tutti i lavori che interesseranno diverse località del nostro territorio. Confido in un aiuto e sostegno normativo ed economico da parte dello Stato e della Regione Liguria in ambito di Protezione Civile”.

Come evidenziato, le emergenze si sono sviluppate in due eventi meteorologici critici del mese di ottobre 2024.

Eventi del 16-17 ottobre 2024

Durante le giornate del 16 e 17 ottobre 2024, il territorio del Comune di Quiliano è stato interessato da un evento meteorologico particolarmente intenso che ha provocato una serie di dissesti sull'intero territorio comunale, la cui entità è andata in alcuni casi evolvendo in peggioramento anche nei giorni successivi. L'evento, caratterizzato da precipitazioni di eccezionale intensità, ha provocato dissesti e franamenti lungo la rete stradale e danni alle opere di difesa e regimazione dei corsi d'acqua in maniera diffusa sull'intero territorio comunale.

Si sono quindi verificati danni in Via Cà Nova (cd strada dei Tecci), all'altezza della Loc. Bersaggi, Via Gallo, Loc. Volte, Via Cervaro, Loc. Treponti, Loc. Trexenda, Via Vaccamorta, Via Verne, torrente Quiliano, e cimitero di Quiliano. Sono stati quindi effettuati i primi interventi di emergenza per una spesa complessiva di euro 37.145,77. Sono stati inoltre predisposti i verbali di somma urgenza per una spesa totale di euro 1.371.000.

Eventi del 26-27 ottobre 2024

Durante le giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, il territorio del Comune di Quiliano è stato interessato da una serie di eventi meteorologici particolarmente intensi che hanno provocato ulteriori dissesti sull'intero territorio comunale. Gli eventi, caratterizzati da precipitazioni di eccezionale intensità, hanno provocato dissesti e franamenti lungo la rete stradale, danni alle opere di difesa e regimazione dei corsi d'acqua in maniera diffusa sull'intero territorio comunale, e l'esondazione del torrente Quiliano all'altezza di Via Dodino.

Si sono quindi accentuati o verificati nuovi danni nell’abitato di Quiliano, in Via Trexenda, Via Vaccamorta, Via Pontepiano, Strada Tagliate-Rocche Bianche, Strada Quiliano-Altare, negli alvei dei torrenti Quiliano e Quazzola, e in Via Verne su Via Prino e Via Faia. Sono stati quindi effettuati i primi interventi di emergenza per una spesa complessiva di euro 55.221,77. Sono stati inoltre predisposti i verbali di somma urgenza per una spesa totale di euro 1.351.000.

Ricapitolando, i primi interventi di emergenza (tipo A) – tutti finanziati con fondi comunali – e già in corso di svolgimento ammontano a un totale di euro 92.367,54. Gli interventi di somma urgenza (tipo B), che necessitano del riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte dello Stato e della conseguente copertura finanziaria con fondi della Protezione Civile nazionale, ammontano invece a un totale di euro 2.722.000.