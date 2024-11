Incidente a Finale Ligure: un ferito al Santa Corona, chiusa temporaneamente la via Aurelia

Incidente stradale a Finale Ligure, al km 600,500 nel tratto della Caprazoppa, che ha portato alla temporanea chiusura della statale 1 "Via Aurelia". Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi con l’arrivo della Croce Bianca di Borgio Verezzi e della Croce Verde di Finalborgo, dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono presenti anche il personale Anas e le forze dell’ordine per gestire l'intenso traffico e garantire la riapertura della strada in sicurezza nel più breve tempo possibile.