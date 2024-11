Il 15 novembre l'incontro "Segno nel Medioevo"

Venerdì 15 novembre alle ore 20.30 nei locali della SMS Fratellanza Segnese, via Grillo 2, si parlerà di Segno nel Medioevo.

L’incontro sarà presentato da Luca Bottaro, con interventi di Domenico Ciarlo e Furio Ciciliot, in occasione della pubblicazione di inediti documenti di quasi ottocento anni or sono, stampati di recente (Vita quotidiana e amministrazione del territorio negli atti notarili del Duecento. I casi di Noli, Segno, Varazze e Albisola, a cura di Domenico Ciarlo) in Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria, nuova serie, 60, Savona 2024, pp. 328.

La serata è organizzata da Aemilia Scauri, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure e della Società Savonese di Storia Patria, ricordando la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.