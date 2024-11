Aurelia Bis, i lavoratori attendono gli stipendi arretrati ma Anas assicura: "Stiamo operando per garantire la piena continuità dell’appalto e i pagamenti"

L'Aurelia Bis non trova pace. Quando sembrava che il cantiere potesse andare a conclusione entro il 2026, con conferme del vice Ministro Edoardo Rixi in piena campagna elettorale lo scorso 21 ottobre, i ritardi dei pagamenti di tre mesi degli stipendi dei lavoratori della ditta incaricata dei lavori ha nuovamente portato ad una situazione di preoccupazione per il futuro dell'opera.

Dopo una prima assemblea dei dipendenti (rimasti in 25 su un totale di 40 tra dimissioni e contratti a tempo determinato scaduti a fine ottobre), quest'oggi se ne svolgerà una ulteriore e se i pagamenti arretrati non verranno regolarizzati in giornata avvieranno una azione di sciopero.

Il futuro del cantiere però non sarebbe in discussione secondo Anas.

"In relazione alle notizie diffuse circa i ritardi nei pagamenti dei lavoratori impegnati nel cantiere della variante alla strada statale 1 Aurelia bis per la viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona, da parte della società ICI Italiana Costruzioni assegnataria dei lavori, precisa che l’impresa, pur attraversando un periodo di criticità finanziaria, sta mantenendo in attività i vari cantieri, in particolare i lavori commissariati delle varianti di Savona e La Spezia, e ha assicurato alla stessa Anas e al Commissario straordinario il massimo impegno per risolvere tale criticità anche mediante l’accesso a misure protettive a garanzia delle posizioni dei creditori e delle maestranze - dicono da Anas - Il Commissario e Anas, dal canto loro, stanno operando nel senso di garantire la piena continuità dell’appalto - attivando gli strumenti a disposizione della stazione appaltante per la tutela di subappaltatori e fornitori attraverso il rispettivo pagamento diretto dei lavori eseguiti - il rispetto dei tempi contrattuali e il completamento di un intervento molto atteso dalle comunità locali".