Savona, alle 22 di questa sera scatta l'ora X: cambia la viabilità in centro in base al nuovo piano di Sintagma

L'amministrazione comunale ha scelto un venerdì sera per lanciare la "rivoluzione" del traffico, progettato dalla società Sintagma, che tanto sta facendo discutere la città. Una decisione dettata dal fatto che il sabato e la domenica, con uffici e numerose attività chiuse, la partenza della nuova viabilità sarà più "dolce" ma la prova del nove sarà lunedì, giorno notoriamente di traffico per il mercato.

Queste le modifiche:

Via dei Mille: viene istituito il doppio senso di marcia tra via Poggi e via Vegerio e il senso unico verso la piazza, dunque tra via Poggi e piazza Diaz;

- Via Famagosta (la modifica era già stata attuata da qualche mese): diventa percorribile solo in direzione levante verso la Torretta;

- Autobus linea 5: d'intesa con Tpl, viene mantenuta l’attuale tipologia di autobus elettrici da 8,5 metri.La linea 5 effettuerà normale percorso fino alla fermata di P. Mameli presso la banca San Paolo, transiterà da via N. Sauro, via dei Vegerio, via dei Mille (in direzione P.za Diaz), via Poggi riprendendo quindi il regolare percorso.

– Linea 2 partirà regolarmente dal centro di P.za Mameli, transiterà da via N. Sauro, via dei Vegerio, via Brignoni, in P.za Saffi riprenderà il regolare percorso.

La linea 2 non effettuerà più la fermata di piazza Marconi.

Viene attivata in via dei Vegerio di fronte al supermercato Carrefour una fermata provvisoria per le linee 5 e 2 segnalata da apposita palina.

- Autobus linea 15: non sono previste modifiche di tracciato, resta immutata la tradizionale fermata in piazza Diaz.