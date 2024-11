Droga e violazione del divieto di dimora nella provincia di Savona: arrestato un 43enne

L’uomo era stato sottoposto al primo provvedimento in relazione all’accusa di reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi sempre a Savona circa un mese fa. A seguito delle accertate e plurime violazioni della misura, per evitare la commissione di ulteriori reati, l’uomo, che nel frattempo è stato rintracciato nei pressi dell’Ospedale di Savona, è stato arrestato in esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Savona – Ufficio del Dibattimento.