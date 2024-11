Alberi di Natale con materiale di riciclo, l'iniziativa del comitato "Vivi Piana Crixia": "Addobbalo come vuoi tu"

L’inverno si avvicina e, con esso, la magia del Natale. Il comitato "Vivi Piana Crixia" ha organizzato un evento che promette di portare colore, allegria e creatività tra i più giovani (e non solo!). L’iniziativa è tanto semplice quanto straordinaria: venti alberi di Natale realizzati con materiale di recupero, dipinti di bianco e pronti per essere trasformati in un tripudio di colori e decorazioni da mani scatenate e cuori pieni di entusiasmo.

L’appuntamento è fissato per il 16 novembre alle ore 14 presso lo spazio pro loco di Piana Crixia, dove i ragazzini – armati di fantasia – si daranno da fare per rendere questi alberi unici. Ogni partecipante avrà la possibilità di lasciare il proprio tocco personale, colorando, decorando, e persino imprimendo impronte di manine per celebrare l’atmosfera natalizia in modo divertente e sostenibile. L’energia sarà contagiosa, e la sfida è già lanciata: chi saprà decorare l’albero più originale?

Il frutto di questo incontro creativo sarà visibile a partire dall’8 dicembre, quando gli alberi decorati abbelliranno le vie di Piana Crixia, ricordando a tutti che le festività si avvicinano e che un bianco, ma colorato, Natale attende ciascuno di noi.