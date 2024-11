Controllo gratuito della glicemia in Piazza Sisto IV a Savona

In occasione del mese della consapevolezza sul diabete, nella mattinata di, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Savona e l’Ispettorato Ii.Vv., in collaborazione con l’Associazione Savonese Diabetici (As.Sa.Di. odv), offriranno un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria.

A partire dalle 9 fino alle 12.30, in Piazza Sisto IV, sarà possibile effettuare gratuitamente un controllo della glicemia. L’evento punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di monitorare regolarmente la propria salute, in particolare per prevenire e gestire il diabete.

Un’occasione utile per prendersi cura di sé.