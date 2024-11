"Loano Christmas" al via: il 30 novembre l'apertura del “Villaggio Magie di Natale”

Immancabili anche quest'anno le casette di legno con le magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente che proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, candele, giocattoli da collezione, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Assolutamente da non perdere le delizie dello street-food, d'obbligo per accompagnare lo shopping tra le casette: birra, caffè e cioccolata calda, panini e carne, polenta, aperitivi, dolci e frittelle vin brulè e molto altro.

Sempre sabato 30 novembre, nel pomeriggio che sarà allietato dalla baby dance, Babbo Natale attenderà i bambini per ricevere le loro letterine. Per l'occasione, l'organizzazione ringrazia Divani & Divani by Natuzzi Albenga per aver donato la poltrona sulla quale siederà proprio Babbo Natale e il vivaio Michelini per l'albero che renderà ancora più emozionante l'atmosfera.