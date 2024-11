Savona, alla Ubik un pomeriggio di narrazione sull’impegno per l’Africa con Erika Rigamonti

Sabato 16 novembre, alle ore 18, la Libreria Ubik di corso Italia a Savona ospiterà un evento dedicato all’impegno per l’Africa e alla forza della narrazione come strumento di sensibilizzazione.

Erika Rigamonti, presidentessa dell’associazione Solidarietà Pace e Sviluppo ODV, presenterà il suo libro "Batulè", edito da CartaCanta Capire.

L’incontro, organizzato dalla stessa associazione, sarà arricchito dalla partecipazione di Veronica Delbuono, vicepresidente dell’ODV, e moderato da Renata Barberis.

Viaggiando da sola in una delle aree più povere del continente africano, la milanese Erika Rigamonti (attivista, scrittrice, Presidente di Solidarietà Pace e Sviluppo ODV che sostiene progetti scolastico-sanitari in Africa specificamente in Benin) incontra Jasmine, una mite signora africana che, tra mille difficoltà, gestisce una piccola associazione umanitaria. Fin da subito entra a far parte della grande famiglia, tutta al femminile, nella quale Jasmine offre cibo e alloggio a bambini africani abbandonati, donne ripudiate e sole, ragazze fuggite dai villaggi per sottrarsi alla legge dei matrimoni combinati. Anno dopo anno si creano e si rafforzano nuovi legami e la sera, davanti al fuoco, le donne si raccontano ed esorcizzano antiche paure, decise a costruire per se stesse e per i propri figli un futuro nuovo.