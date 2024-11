A Genova la 97° Adunata Nazionale degli Alpini, Alessandro Piana: "Un grande risultato frutto di un lavoro di squadra"

La 97ª Adunata nazionale degli Alpini si terrà a Genova nel secondo weekend di maggio del 2026. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Alpini, riunito nella seduta dello scorso 16 novembre. La città ligure è stata preferita alle altre due in corsa, Matera e Brescia.

"Sono molto soddisfatto che, dopo 25 anni, sia stata scelta Genova per il raduno delle Penne Nere. Un risultato importante, portato avanti grazie a un lavoro di squadra tra Regione Liguria e Comune di Genova, in particolare l’assessore Bordilli” - commenta Alessandro Piana, che prosegue: “Un evento che coinvolgerà tutto il tessuto urbano e, oltre a rappresentare una vetrina importante per il nostro territorio, genererà un indotto significativo. Attendiamo circa mezzo milione di persone, che visiteranno il nostro territorio per alcuni giorni. Un momento di festa, non solo per gli Alpini, ma anche per la nostra comunità. Concludo ringraziando gli Alpini per il loro impegno quotidiano come operatori di Pace e solidarietà".