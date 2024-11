Convegno Corecom Liguria: "Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione"

Martedì 19 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13, nella Sala Cristoforo Colombo del Palazzo della Regione in via Fieschi, 15 a Genova, si svolgerà il Convegno dal titolo: “Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione”.

L’evento è promosso, con il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Liguria, composto dal Presidente Manfredi Maglio e dalle due Commissarie Liana Maggiano e Leda Rita Corrado.

Interverranno rappresentanti di Università di Genova, Procura della Repubblica, Banca d’Italia, Agcom, Guardia di Finanza, Ufficio scolastico regionale (MIUR), Polizia Postale, il Difensore Civico della Regione Liguria, rappresentanti di Ordine degli Avvocati, Ordine dei Giornalisti, Ordine degli Psicologi, UniTre, ANCI Liguria e della testata giornalistica regionale RAI (TGR Liguria).

Spiega il Presidente del Co.Re.Com. Manfredi Maglio: «Le persone in possesso di un’alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell’intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi od offensivi. Questa consapevolezza è ancora più richiesta nella fascia di età degli over 65 che, non essendo nativi digitali, rischiano di essere maggiormente esposti ai pericoli insiti nella Rete».

Nel 2007 la Commissione Europea ha definito la Media Literacy come "la capacità di accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente diversi aspetti dei media e dei loro contenuti e creare comunicazioni in una varietà di contesti". Partendo dalla Direttiva Servizi Media Audiovisivi (Direttiva UE del 10 marzo 2010, così come modificata dalla Direttiva 2018/1808 del 14 novembre 2018), il Co.Re.Com. Liguria ha deciso, d’intesa con Agcom, di sviluppare un progetto dedicato alla Terza Età sul tema della “Media Education” rivolto a quell’ambito delle scienze dell’educazione, della comunicazione e del lavoro educativo che considera i media come risorsa didattica, e che riguarda la promozione della conoscenza integrale del sistema dei media dal punto di vista educativo, in quanto considerati risorsa centrale per gli interventi formativi. Al suo interno rientrano l’educazione con i media, l’educazione ai media, educare attraverso i media, ed educare per i media.

Nel convegno saranno affrontate tematiche afferenti le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i media in modo efficace e sicuro e che non si limitano all’apprendimento di strumenti e tecnologie, ma mirano a dotare i cittadini delle capacità di pensiero critico necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti e, rispetto alle precedenti ipotesi definitorie, propone una specifica enfasi su pensiero critico e distinzione tra fatti e opinioni.

Il Comitato visti gli ultimi dati ISTAT che vedono la popolazione ligure come la più anziana d'Italia, con una quota di over 65enni pari al 28,9% e una di ultra 80enni del 10,4%, ha ritenuto utile ed opportuno, attraverso il convegno del 19 novembre prossimo, avviare un percorso di Media Education e di Media Legacy, rivolto alla fascia della Terza Età in Liguria,.

Il Convegno è inserito nei corsi di Formazione Continua e accreditamento per l’Ordine degli Avvocati e per l’Ordine dei Giornalisti.