Savona, scontro tra un'auto e uno scooter in corso Ricci: una persona ricoverata

Ha avuto la peggio una persona che viaggiava a bordo di uno scooter, nell'incidente verificatosi nel primo pomeriggio odierno a Savona, in corso Ricci, intorno alle 13:45.

Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio della Polstrada intervenuta sul posto dalla vicina sede, ha coinvolto il mezzo a due ruote e un'automobile.

A prestare i soccorsi del caso alla vittima, non in pericolo di vita, i militi della Croce Bianca di Savona e il personale dell'automedica Sierra1, i quali l'hanno accompagnata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure con alcuni traumi.

Disagi alla circolazione in prossimità del luogo dell'incidente.