Il SuperEnalotto sorride alla provincia di Savona. Nell’estrazione di sabato 16 novembre, come riporta Agipronews, ad Andora, è stato centrato un “5” da 17.738,09 euro presso la ricevitoria cartoleria "Scommettiamo" di piazza Santa Maria, 19.

L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 19 novembre, è di 33,3 milioni di euro.