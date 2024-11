Giornata del Baratto ad Altare, un evento per promuovere il riuso e la condivisione

Sabato 23 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, l'Associazione di Promozione Sociale Agape organizza una speciale Giornata del Baratto presso la sua sede sociale, in Via Marino Pollero 5, ad Altare. L’evento è aperto a tutti, senza limiti di età, ed è un’occasione unica per scambiare oggetti, idee e tanto altro senza l’utilizzo di denaro.

La formula è semplice e divertente: ognuno potrà portare con sé fino a 10 oggetti da scambiare con quelli esposti sui vari banchetti presenti. L'evento promuove il riuso e la riduzione dello spreco, consentendo di dare una nuova vita a oggetti che non si utilizzano più, come giocattoli, articoli per la casa, borse, bigiotteria e molto altro. È un'opportunità anche per scoprire piccoli tesori nascosti tra gli oggetti degli altri partecipanti. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutte le età. Non sono ammessi scambi di animali, metalli preziosi o oggetti che violano le normative legali.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di sensibilizzazione della cittadinanza verso temi fondamentali come il riuso, la sostenibilità e la condivisione. Attraverso il baratto, infatti, si promuove un approccio più consapevole ai consumi e si stimola il dialogo su pratiche quotidiane che possano ridurre l'impatto ambientale e favorire la circolazione di beni tra le persone.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione al numero 377.5483059 o via email all’indirizzo associazioneagape22@gmail.com.