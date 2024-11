Albenga incontra la scrittrice Anna Vera Viva: presenta il nuovo libro “Malammore”

Continuano gli “Incontri con gli autori”, la rassegna letteraria organizzata dalla Libreria San Michele di Albenga con il patrocinio del Comune. Questa volta l’appuntamento sarà con Anna Vera Viva che presenterà il suo nuovo libro "Malammore" (Garzanti).

La scrittrice era già venuta ad Albenga lo scorso autunno, rimanendone affascinata. Un fascino ricambiato perché coloro che avevano partecipato all’incontro erano rimasti ammaliati dalla sua parlata e dalla sua voce profonda e dalle magiche inflessioni napoletane.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle 17,30 al Frantoio Sommariva. Insieme all'autrice Mariagrazia Timo che la introdurrà.

La nuova vicenda raccontata in "Malammore" è ambientata nello storico quartiere della Sanità dove si scontrano due fratelli che lottano su posizioni irrimediabilmente opposte: se infatti uno è il prete del rione, l'altro ne è il boss. In questo mondo ricco di contrasti, di luci e ombre, l'autrice segue il battito e il flusso del sangue confermandosi in grado di costruire affreschi di grande impatto.