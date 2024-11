Loano, i Caruggetti Orbi si preparano al Natale con tanti eventi gratuiti

Da domenica primo dicembre a sabato 6 gennaio 2025 presso “I Caruggetti de Löa”, tra via Rosa Raimondi, via Ricciardi e via Richeri, si terranno tanti eventi gratuiti per i bambini e le famiglie. Visto il successo dell’anno scorso tornerà il personaggio anti-Natale per eccellenza.

“Siamo motivati dal successo e dalla soddisfazione delle persone intervenute, in particolare i bambini, per le nostre iniziative - spiegano i commercianti de ‘I Caruggetti de Löa’ - come l’anno scorso si partirà con il calendario dell’Avvento, seguiranno le tombolate, il contest di disegno per i bambini e non mancherà l’estrazione ‘scorretta’ che assegnerà numerosi omaggi. Quest’anno - continuano i commercianti - si aggiungerà alla programmazione ‘l’antro del befano’ che con la lettura delle carte darà consigli per il nuovo anno”.

Gli eventi clou della programmazione sono: dal primo al 23 dicembre calendario dell’Avvento. La prima persona che si presenterà presso il pub Ironwood, via Rosa Raimondi, aprirà la “casellina” e riceverà un biglietto con le indicazioni per ritirare il regalo presso l’attività che lo ha messo a disposizione.

Sempre dal primo dicembre, fino al 31, sarà disponibile presso via Richeri la “speciale” cassetta postale per il contest di disegno. I bambini che parteciperanno potranno così “spedire” le loro creazioni.

Sabato 14 e sabato 28 dicembre, a partire dalle 17.30, “Tombolata kitsch” sotto l’arco di via Rosa Raimondi angolo via Richeri.

Sabato 4 gennaio 2025 premiazione del contest di disegno dei bambini ed estrazione “scorretta” dei Caruggetti Orbi con assegnazione dei doni, ancora nei pressi di via Rosa Raimondi.

Il ricco calendario, come l’anno scorso, è stato ideato, organizzato, autofinanziato, promosso dalle attività de “I Caruggetti de Löa”; quest’anno con a fianco la Pro Loco Loano. Tutti gli eventi in calendario sono gratuiti e a libero accesso.