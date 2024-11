Bucci in visita a Savona, il 4 dicembre incontro con amministratori, cittadini e categorie produttive

Il 4 dicembre la prima tappa savonese: incontri con amministratori, cittadini e categorie produttive.

Il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha avviato un intenso dialogo con il nuovo presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, recentemente insediatosi. In una serie di incontri istituzionali, Olivieri ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il governatore, il suo capo di gabinetto Ammiraglio Nannini e altre figure di riferimento, evidenziando le principali criticità che interessano il territorio savonese, gravemente colpito da eventi alluvionali e altre problematiche strutturali.

L’impegno dichiarato da Bucci per un ascolto diretto delle esigenze locali trova conferma nell’annuncio di visite mensili nelle aree provinciali. La prima tappa di questo percorso si svolgerà il prossimo 4 dicembre, quando il presidente regionale dedicherà un’intera giornata al territorio savonese. Nel corso della visita, Bucci incontrerà amministratori locali, rappresentanti delle categorie produttive e la cittadinanza, avviando un confronto diretto che proseguirà regolarmente nei mesi successivi per monitorare costantemente le priorità condivise.

Questo nuovo approccio rappresenta una significativa opportunità per il Savonese: la Regione Liguria si propone come alleato concreto per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali della provincia. Il presidente Olivieri ha espresso grande soddisfazione per l’avvio positivo di questa collaborazione, sottolineando l’importanza di un rapporto basato su vicinanza e operatività.

"Sono estremamente soddisfatto di questo avvio di dialogo diretto e costruttivo con il presidente Bucci", commenta Olivieri. "La sua volontà di ascoltare e di agire subito per il nostro territorio non è solo una promessa, ma un impegno concreto. Confido che, con questa collaborazione, potremo affrontare insieme le sfide cruciali che toccano la nostra comunità, dall’economia alla sicurezza ambientale, contando su un sostegno regionale solido e presente".