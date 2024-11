Loano, uno studio ad hoc sul Nimbalto per prevenire l'emergenza maltempo

Il Consiglio comunale di Loano, riunitosi lo scorso 18 novembre, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dalla capogruppo di minoranza Luana Isella avente come oggetto la gestione dell'emergenza maltempo che ha colpito la città durante le giornate del 16-17 ottobre.

"Un grande risultato - commentano dal gruppo consiliare Nuova Grande Loano - Con la mozione presentata e votata all’unanimità da minoranza e maggioranza si è dato il via a dare mandato di eseguire uno studio idraulico lungo il torrente Nimbalto per capire cosa è successo al nostro torrente negli anni. Ogni volta che si verifica una pioggia un po’ importante, tratti di arginature crollano. Bisogna capire il perché".

"Inoltre si è votato di eseguire il progetto e i successivi lavori dí regimazione delle acque lungo la via Bulasce, ormai ostaggio di allagamenti importanti - spiegano ancora dalla gruppo di minoranza - Si è ottenuto di sollecitare Regione per il finanziamento dei lavori lungo la briglia in località Borgo Castello. Si è votato per i lavori di regimazione idraulica lungo la Via Pontassi; Si è votato all’unanimità per sollecitare in maniera repentina i gestori della Conad delle Vignasse affinché si rendano responsabili di chiusure del supermercato in caso di allargamenti, come successo ad ottobre".

"Una bella parentesi di coscienza di senso civico e di Protezione Civile verso i cittadini loanesi" concludono da Nuova Grande Loano.

Sempre nell'ultima seduta del parlamentino loanese sono stati approvati interventi in somma urgenza per 620 mila euro (provenienti dall'avanzo di amministrazione) per affrontare le diverse situazioni di emergenza conseguenti alla recente ondata di maltempo.