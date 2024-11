Nicoletta Negro relatrice all’incontro organizzato dal Ministero delle Imprese sul Made in Italy

Si è parlato anche di sviluppo terriotiale a Torino, in occasione dell'Assembla dell'Anci. Tra gli incontri in programma c'era quello su “La valorizzazione del Made in Italy attraverso le sinergie territoriali create dalle Case del Made in Italy”, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione della 41ª assemblea annuale dell’ANCI.

L’evento aveva come obiettivo la presentazione e condivisione dei risultati delle attività avviate dal Ministero sul territorio nazionale attraverso le Case del Made in Italy, promosse come strumento di dialogo con le realtà locali.

Nicoletta Negro, assessora del Comune di Savona e rappresentante dell’AiCC, ha posto l’accento sulla salvaguardia dei marchi tradizionali. “C’è un’importante tradizione legata alla manifattura ceramica delle città che fanno parte dell’associazione – spiega Negro – e chiediamo al Governo una legge che tuteli questa realtà, ancora frammentata. Speriamo di avviare un dialogo costruttivo per garantirne la protezione e la valorizzazione”.