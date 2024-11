Albisola, una collettiva di artisti locali ridà vita all'ex Fornace Soravia

Una mostra che spazia tra ceramica, scultura, fotografia, legno e ferro, pittura, libri. Una collettiva di artisti nostrani che ridà vita all’ex Fornace Soravia con l’intenzione di mettere in circolo idee e creatività, offrendo uno spazio di cultura aperto a tutti.

Organizzata da ArteMIX & Jean Claycraft Ceramic, con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore, di Radio Jasper e della Fornace Colombo Giulin, l’esposizione richiama curiosità e un certo interesse, con ben 12 artisti presenti all’appuntamento: Daniela Minetto, Stefania Sordi, Ennio Sirello, Maurizio Pratticò, Sara Catenelli, Alessandro Spotorno, Graziella Rigamonti, Lucia Sidoti, Fabio Giunta, Erulox, Antonio Delfino e Marina Egidi.

Saranno loro a regalare emozioni e pensieri in libertà al pubblico, invitato per tutto il mese di dicembre, in via Colombo 15, ad Albisola Superiore. Ingresso libero.

Inaugurazione domenica 1 dicembre 2024, dalle ore 15 alle 19, con tanto di brindisi benaugurante e di benvenuto. Visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19 con la presenza degli artisti.