Carcare, il 23 novembre la presentazione dell’opera omnia del professor Mario Siri "Passi Eterni"

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Mario Siri e, in occasione di questa importante ricorrenza, le sue opere letterarie vengono raccolte in un unico volume: un’opera omnia che affonda le radici nel passato, ma si rivela uno spazio culturale senza tempo.

Edito da D’Idee, nasce “Passi Eterni”, la raccolta completa e dettagliata delle precedenti pubblicazioni di versi, prose e saggi, arricchita da alcuni inediti. È un viaggio emozionale e introspettivo, toccante e coinvolgente, che, partendo dall’osservazione silenziosa ma acuta del quotidiano, invita a meditare sul significato della vita nel suo scorrere impetuoso e frastagliato.

Con la prefazione della scrittrice e poetessa milanese Lorena Silvia Sambruna e un ricordo della figlia Laura e del fratello Giuliano, “Passi Eterni” arricchisce il lettore non solo di emozioni, ma anche di cultura e citazioni, frutto della sconfinata conoscenza della letteratura classica e moderna di Mario Siri. Per decenni, Siri ha insegnato con dedizione in diversi licei liguri, diventando un decano del prestigioso liceo classico Calasanzio di Carcare. Dalla poesia alla prosa, passando per racconti e saggi, il volume raccoglie tanti momenti della sua vita di scrittore e poeta, molti dei quali vincitori di concorsi letterari nazionali, fino agli ultimi versi scritti poco prima della sua improvvisa scomparsa, avvenuta il 4 marzo 2014.

Il titolo riprende un concetto molto caro al professore, ispirato all’opera “Il passo nel tempo”, celebre raccolta di poesie pubblicata a metà degli anni ’80 e divenuta una sorta di manifesto della sua meditazione esistenziale. Ad arricchire il volume vi è l’intervento del maestro Giovanni Nuti, grande musicista e cantautore, famoso per avere musicato il corpus poetico di Alda Merini. Accanto a lui troviamo un pensiero vibrante di Giannino Balbis, noto poeta e scrittore savonese, nonché per molti anni collega di Siri. L’opera è ulteriormente impreziosita dalla potenza cromatica delle pitture di Alex Fumagalli.

“Passi Eterni”, tuttavia, non è una raccolta intrisa di nostalgia o mestizia. Grazie alla cultura e alla bellezza di una letteratura dinamica, romantica, sognante e talvolta caustica, il lettore, pagina dopo pagina, viene condotto in una dimensione di gioia e consapevolezza esistenziale, una pace interiore che nasce dal cogliere, come fece Mario Siri, la bellezza senza tempo della cultura.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 novembre, alle ore 16, presso la biblioteca Barrili di Carcare. Dialogheranno il professor Giannino Balbis e la scrittrice Lorena Sambruna.