Savona, "Cartelle pazze" di Tari e Imu: chieste somme per inadempienze non dovute

Numerosi savonesi avevano già segnalato all'Ufficio Tributi di Palazzo Sisto di aver ricevuto da Andreani delle cartelle in cui veniva richiesto un pagamento integrativo per presunte inadempienze che, però, non risulterebbero reali. Si tratterebbe invece di un errore di calcolo della società di riscossione, in particolare sull'IMU, come evidenziato dal consigliere Fabio Orsi in Commissione consiliare.