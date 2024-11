Efficientamento della “macchina comunale di Albenga”: sono 11 le nuove assunzioni

Continua il piano di efficientamento della “macchina comunale di Albenga”. Dopo il boom delle nuove assunzioni del 2022 quando, il Comune di Albenga diventato “Ente virtuoso” ha potuto dare il via a nuove assunzioni per sostituire il personale che è andato progressivamente in pensione e recuperare così un po’ di organico, oggi riprende con ancor più slancio questa politica sul personale, con altre 11 assunzioni previste per il 2024.

Si tratta in particolare di:

2 operatori esperti per i servizi tecnico manutentivi

1 Istruttore amministrativo per il protocollo

3 Istruttori Agenti di Polizia Locale

1 Operatore esperto settore servizi al cittadino - ufficio turismo

1 funzionario tecnico per l’area pianificazione e sviluppo infrastrutturale

1 funzionario amministrativo per l’area pianificazione e sviluppo infrastrutturale

1 funzionario amministrativo per l’area servizi ai cittadini e alle imprese - ufficio anagrafe

1 educatore di asilo nido.

“Il piano assunzionale 2024 del comune di Albenga si tradurrà di fatto tra la fine dell’anno in corso e il primo trimestre 2025, quando avranno preso ormai servizio 11 nuovi assunti, tra concorsi dedicati e mobilità da altri enti – spiega il presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino con delega al personale -. Una politica assunzionale importante dopo anni di tagli o tetti che ha messo in crisi diversi uffici. La nuova amministrazione Tomatis bis, insediatasi a giugno scorso, guarda alle risorse umane con grande attenzione, per poter ottimizzare i servizi ai nostri concittadini. In questi mesi ho lavorato con il sindaco, assessori e dirigenti per varare altre novità importanti nel 2025, con l’obbiettivo di risolvere nel nuovo anno alcune criticità e rendere tutto il più efficiente possibile e a misura di cittadino!”.