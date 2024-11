Borghetto, un evento contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, alle ore 12, si svolgerà, presso la panchina rossa di via Marconi, una cerimonia in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Il momento di raccoglimento intorno alla panchina, collocata nel 2023 in ricordo del Vice Sindaco Stefania Maritano e di tutte le vittime di violenza, vedrà la partecipazione di una delegazione di studenti della Scuola Secondaria di primo grado S. Pertini di Borghetto S. Spirito e dei rappresentanti del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi A.P.S., che opera da anni sul territorio attraverso gli sportelli antiviolenza per contrastare la violenza in ogni sua forma, in particolar modo quella contro le donne e i minori.

Gli sportelli offrono servizi gratuiti di ascolto telefonico, consulenza psicologica, consulenza legale, valutazione del rischio, orientamento al lavoro e gruppi di auto-aiuto. Per questo la Giunta comunale ha recentemente deliberato di sostenerne l’impegno con un’erogazione di duemila euro, affinché possano proseguire le attività e continuare a collaborare con questo Ente, anche in memoria del compianto vice sindaco Stefania Maritano che, caduta vittima di femminicidio, continua a ricordarci l’importanza della cultura del rispetto e dell’aiuto.