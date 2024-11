Savona, interpellanza di Pensiero.Libero.Zero sulle "cartelle pazze". Orsi: "Cosa farà il Comune nei confronti di Andreani?"

"Non risulta che il concessionario abbia provveduto ad alcuna verifica in autonomia della correttezza degli avvisi inviati", scrivono i due consiglieri, "limitandosi a intervenire solo su istanza del contribuente danneggiato, obbligandolo così a disagi, ritardi ed ulteriori costi. Quand’anche riconosciuto ed evidenziato l’errore, il concessionario provvede in autotutela, ma restano a carico dei contribuenti i costi per i consulenti necessari all’assistenza stragiudiziale".

Inoltre, sollecitano chiarimenti su diversi punti: quali atti e iniziative formali siano stati adottati per valutare l’entità e la gravità dei comportamenti del concessionario; quali azioni si intendano intraprendere per denunciare eventuali violazioni contrattuali da parte di Andreani Tributi Srl; se si intenda promuovere una campagna di informazione ai cittadini per verificare la correttezza delle comunicazioni ricevute; quali iniziative si intenda adottare per tutelare i contribuenti che hanno ricevuto e, in alcuni casi, pagato avvisi con somme non dovute; se si intenda richiedere al concessionario un riesame completo delle posizioni evidenziate, al fine di annullare in autonomia gli avvisi che, a una semplice verifica, risultassero indebiti".