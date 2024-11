Incidente in A10 tra Albisola e Celle: quattro feriti al San Paolo, traffico in tilt anche sull'Aurelia

AGGIORNAMENTO delle ORE 19.15: Sulla via Aurelia, da Albissola Marina in direzione Celle Ligure, è tutto fermo per coda, anche a causa delle auto che, uscendo dal casello autostradale di Albisola, si riversano sulla statale congestionando ulteriormente il traffico.

***

Coda nel tratto autostradale A10 dal km 36.4, tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, per un incidente.

Secondo le prime informazioni, si tratta di un tamponamento avvenuto intorno alle 17.20. Tre i mezzi coinvolti nella galleria Cassisi.

Si sono subito mobilitati i militi della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde di Albisola, i vigili del fuoco della centrale di Savona e il personale di Autostrade.

Quattro le persone ferite, trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Per chi si dirige verso Genova, l’entrata consigliata è Celle Ligure. L’uscita consigliata, provenendo da Ventimiglia, è Albisola.

Il traffico si è riversato sull'Aurelia, già gravemente congestionata a causa della presenza del semaforo posizionato per la recente frana.