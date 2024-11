Il Pci ad Albenga per raccogliere le firme a sostegno dell’abolizione dei ticket sanitari

Il Partito Comunista Italiano oggi (23 novembre) sarà ad Albenga per la campagna di raccolta firme volta a sostenere la proposta di legge per l’abolizione dei ticket sanitari. L’appuntamento è in piazza del Popolo dalle 15 alle 18.

“Presso il nostro presidio le cittadine e i cittadini potranno avere tutte le informazioni sulla nostra proposta di legge e sulle attività del Partito Comunista Italiano – dicono dal Pci - Un sistema sanitario moderno ed efficiente è un diritto inalienabile di tutta la cittadinanza”.

“Come recita l'articolo 32 della nostra Costituzione ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’. Le prestazioni sanitarie – continuano - sono a cura dello Stato e devono essere gratuite e di qualità. I fondi necessari per un efficiente funzionamento del sistema sanitario nazionale devono essere pertanto reperiti dalla fiscalità generale, secondo il principio in base al quale ognuno è tenuto a corrispondere in misura proporzionale alle proprie possibilità”.

“No ai ticket sanitari – concludono -: abbiamo già pagato”.