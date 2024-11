Zonta Club Alassio-Albenga pronto per le 16 Giornate di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre prende il via la Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne intitolata “Zonta Says NO - Orange the world”, iniziativa indetta da Un Women, organismo delle Nazioni Unite.

Anche lo Zonta Club Alassio - Albenga dal 2012 adotta l’arancione come colore contro la violenza e propone un vasto calendario di manifestazioni, insieme a diversi sindaci e agenzie del comprensorio.

"Il periodo inizia con il 25 Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e si conclude il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, a sottolineare che la negazione della violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani" afferma Mariagrazia Timo presidente del Club Zonta.

Ieri l'anticipazione con la pillola di riflessione proposta nell'ambito della XXV Rassegna Incontri con gli autori presso il Frantoio Sommariva di Albenga che il Club patrocina".

Le iniziative si apriranno questa sera con la presenza dello Zonta Club alla conferenza che il Comune di Cisano Sul Neva dedica alla Giornata internazionale di domani, alle 20,30 in Sala Gollo.

A partire dal 25 novembre alcuni edifici e monumenti delle città di Alassio, Albenga, Andora, Borghetto SS, Garlenda, Laigueglia, Loano, Ortovero e Villanova d'Albenga, verranno colorati di arancione.

Inoltre, insieme al Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” e in collaborazione con i Comuni di Arnasco, Ceriale, Garlenda e Ortovero verranno inaugurate quattro nuove panchine rosse sulle quali verranno apposte delle targhe contro il femminicidio.

"Queste si aggiungono alle altre presenti sul territorio per ricordare che il femminicidio, la violenza contro le donne, fisica, psicologica, economica e lo stalking devono essere combattuti ogni giorno" afferma sempre la presidente del Club.

Altre iniziative interesseranno le scuole di Andora, Arnasco, Garlenda, Laigueglia e Villanova d'Albenga.