Albissola, Assonautica presente all'evento "Noi e il mare - un legame profondo"

Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato all'evento “Noi e il mare - un legame profondo”, organizzato nel comune di Albissola Marina dal Centro Educazione Ambientale e Sostenibilità Riviera del Beigua, svoltosi nella giornata di sabato 23 novembre.

Pulizia della spiaggia al mattino e nodi marinareschi per giovani lupi di mare al pomeriggio sono stati gli impegni per i volontari di Assonautica. Al mattino l'azione si è svolta nella zona del torrente Sansobbia: spiaggia, molo, passeggiata e anche i portici. Al pomeriggio, nello stand di fronte alla spiaggia libera attrezzata, si è tenuto un laboratorio di nodi marinareschi.

"Vi è stata una buona partecipazione, anche da altri comuni. Molto gratificante è stata soprattutto la presenza dei bambini nella pulizia della spiaggia, una speranza concreta per il futuro. Nella postazione del CEAS si invitavano i piccoli a scrivere i loro buoni propositi su un post-it. "Non lascio i rifiuti per terra" è ciò che ha scritto uno di loro", spiegano da Assonautica.

"Il 'bottino' è stato piuttosto consistente: materiale di ogni tipo, in parte abbandonato dai frequentatori della spiaggia (lattine, bottiglie e bicchieri di plastica, bottiglie di vetro, mozziconi di sigaretta, ecc.) e in parte portato a riva dalle recenti mareggiate (polistirolo, bossoli di fucile, plastica e materiali di ogni tipo). I rifiuti sono stati differenziati, in parte conferiti nei bidoni vicino alla spiaggia e in parte lasciati all'esterno degli stessi, in accordo con l'azienda SAT".

"I mozziconi di sigaretta sono stati tenuti a parte, come facciamo sempre, ed erano oltre 3000, raccolti in spiaggia, in passeggiata e anche nelle fioriere sotto ai portici. Dall'inizio dell'anno, considerando i risultati degli eventi in tutela del mare ai quali abbiamo partecipato e i recuperi con le bottiglie-portacenere posizionate in spiaggia nella stagione balneare, sono stati raccolti oltre 53.000 mozziconi... e l'anno non è ancora terminato! Confidiamo che le amministrazioni vogliano considerare l'opportunità di rendere obbligatorio per i fumatori il portacenere tascabile e per gli esercenti l'installazione di portacenere all'esterno delle attività".

"Durante la giornata è stato avviato anche un sondaggio sull'argomento, chiedendo ai passanti un parere favorevole o contrario all'obbligo del portacenere tascabile per i fumatori e al divieto di palloncini volanti e coriandoli di plastica all'aperto. Il sondaggio continuerà, per il momento tutti si sono dichiarati favorevoli - concludono da Assonautica - Ringraziamo il CEAS per l'ospitalità nel loro evento, i volontari di Assonautica e tutti i partecipanti. In modo particolare, grazie a tutti i piccoli paladini del mare!".