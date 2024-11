Sbancamento collina Mazzucca, l'uso delle mine ferma i lavori. Lambertini: "Stiamo consultato dei legali, la sicurezza nostra priorità"

Il progetto di sbancamento della collina della Mazzucca continua a essere al centro di un acceso dibattito in Consiglio comunale. In vista della prossima seduta del 28 novembre, il gruppo di opposizione "Cairo in Comune" ha presentato un'interrogazione, esprimendo preoccupazioni riguardo alla gestione dei lavori, che sono fermi da mesi, e al possibile ricorso all'uso di mine per accelerare le operazioni.

La questione, che ha suscitato polemiche e dubbi tra i cittadini e le forze politiche, è stata affrontata dal sindaco Paolo Lambertini, che ha fornito alcune precisazioni: "I lavori sono fermi a seguito della richiesta di utilizzare le mine al posto dei martelloni, una scelta legata alla necessità di concludere i lavori più rapidamente. La ditta ha presentato un progetto tramite un'azienda specializzata".

Il sindaco ha aggiunto che il comune ha richiesto chiarimenti alla Prefettura, cosi come i vigili del fuoco, ricevendo come risposta che non sono responsabili di questa gestione. "Stiamo consultando dei legali", ha detto, "per capire se è possibile autorizzare l'uso delle mine. Prima di prendere una decisione, dobbiamo valutare vari aspetti".

Lambertini ha sottolineato che la sicurezza dei cittadini è la priorità: "Si tratta di un'area molto trafficata, quindi dobbiamo valutare con attenzione i rischi legati alla sicurezza per chi vive o transita nella zona", ha affermato. "Inoltre, ci sono questioni tecniche da esaminare, come il rumore e le tempistiche dello sparo".

Il primo cittadino ha chiarito che il comune ha poca familiarità con la gestione delle autorizzazioni per l'uso di esplosivi: "Non abbiamo molta competenza con le mine", conclude, "per cui stiamo cercando la soluzione migliore, che garantisca prima di tutto la sicurezza di tutti".