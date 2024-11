50 anni e non sentirli: il 26 novembre del 1974 aprì la farmacia comunale di Quiliano (FOTO)

Un anniversario "d'oro" e una targa per ricordare il 26 novembre del 1974.

La farmacia comunale di Quiliano compie 50 anni oggi ed è stata celebrata questa mattina e oltre al Sindaco Nicola Isetta, all'amministrazione comunale, alla direttrice della farmacia dottessa Ester Manno e i suoi collaboratori, erano presenti il professor Franco Bartolini e Giovanni Patrone, consiglieri comunali in carica al momento dell'apertura della farmacia, l'ex primo cittadino quilianese Fulvio De Lucis e Rosetta Bruzzone, per molti anni dipendente della farmacia di via Roma.

L’iniziativa fu promossa dall’amministrazione Comunale nel 1970, dall’allora Sindaco Andrea Picasso e venne completato il procedimento amministrativo quattro anni dopo.

Il 26 novembre 1974 la Regione, tramite un decreto della Giunta Regionale, autorizzava l’apertura della farmacia comunale.

La Farmacia Comunale di Quiliano è gestita attraverso un Direttore di Farmacia Comunale e personale di gestione Comunale.

"In tutti questi anni sono passati Sindaci, Amministratori Comunali, Direttori di Farmacia, dipendenti Comunali e norme legislative che hanno regolato e regolano la materia finanziaria della gestione delle farmacie Comunali e dei Bilanci Comunali. Norme che condizionano fortemente la gestione della farmacia, degli acquisti e del personale - hanno spiegato il sindaco Nicola Isetta e l'assessore Silvia Giusto - In questi anni la Farmacia Comunale ha svolto un lavoro molto prezioso sul nostro territorio, da sempre non solo un punto per la distribuzione dei farmaci e di prodotti per il benessere, ma anche centri per l'erogazione di servizi per la salute, informazioni e consulenze specialistiche. Sono stati incrementati i servizi forniti ed è stato attivato il servizio prenotazioni CUP che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della cittadinanza ed è stato istituito il servizio di cambio del Medico di Medicina Generale".

"La Farmacia ha anche aderito ad alcuni servizi in collaborazione con l’ASL 2 Savonese, tra cui l’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’aderenza alle terapie farmacologiche in diabete e il supporto nella gestione delle analisi di prima istanza - hanno precisato il primo cittadino e l'assessore - Le farmacie Comunali sono quelle il cui titolare è il Sindaco del Comune. Le farmacie comunali sono farmacie producono servizi e ricchezza pubblica. L’attività svolta è un servizio importante per il nostro territorio e la nostra comunità”.