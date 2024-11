Savona, un Centro per la famiglia in via Sormano, stanziate le risorse per attivare il servizio

Vede la collaborazione di Opere sociali e il Distretto Sociale n. 7 Savonese, la realizzazione di un Centro per la Famiglia a Savona.

Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia, a fronte del cofinanziamento distrettuale per la gestione dell'immobile, si impegna a concedere i locali di via Sormano per tre anni, con possibilità di rinnovo tacito per lo stesso periodo.

L'amministrazione comunale ha stanziato 25mila euro destinati al Centro per la famiglia; lo scorso giugno è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per la gestione.

Il Centro avrà attività di orientamento e consulenza ma si occuperà anche di attivare percorsi nel caso in cui ci sia un bisogno più specifico.

Nel Centro per la famiglia verranno svolte attività nelle quali le famiglie sono protagoniste e promotrici di iniziative, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità.

Sarà un luogo dove creare reti con enti, istituzioni, volontari e cittadini per costruire progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie e adatto ad attività ludico-ricreative perché le famiglie possano trascorrere del tempo insieme per creare occasioni di scambio.