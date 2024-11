Aurelia Bis, il Prefetto convoca Anas, la ditta appaltatrice e i sindacati: "Lo sciopero proseguirà fino al 3 dicembre"

I dipendenti rimasti, circa 15, da lunedì 18 novembre hanno incrociato le braccia per il mancato pagamento degli stipendi di settembre e ottobre poi ricevuti lo scorso fine settimana. Sono però in attesa della cassa edile da marzo.

“Siamo contenti che il Prefetto di Savona ci abbia convocato, ci vedremo il 3 dicembre e al tavolo oltre al Prefetto ci saranno naturalmente le organizzazioni sindacali, Anas, il commissario straordinario Castiglioni e il rappresentante dell’HUB Savona Scarl di cui fa parte ICI. Lo sciopero continua fino al 3 dicembre, al momento nel cantiere ci sono solo due operai per garantire la messa in sicurezza. Sappiamo che sono stati fatti i bonifici ma le buste paga non sono ancora state consegnate" ha detto Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria.

"Poi c’è la questione dei soldi che ICI deve alla Cassa Edile: c’è un doppio problema, i lavoratori non prenderebbero così la gratifica natalizia da parte della Cassa Edile, inoltre l’impresa in queste condizioni non può lavorare perché è sprovvista del DURC con tutte le conseguenze del caso anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori" conclude Tafaria.