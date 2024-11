Millesimo "capitale del sumo sportivo" con la 13ª edizione del campionato italiano

Il sumo, antica lotta giapponese praticata come attività sportiva fin dal XVII secolo e considerato sport nazionale nel Paese del Sol Levante, è arrivato a Millesimo con i Campionati Italiani Assoluti e Under 18. La rassegna si è tenuta nel palazzetto dello sport situato in piazza Pertini.

La Yama Arashi Judo Savona ha conquistato uno straordinario bottino: 12 atleti in gara e ben 19 medaglie individuali nei Campionati Nazionali di sumo, disputati il 24 novembre.

La squadra savonese, conscia delle proprie potenzialità e grazie alla collaborazione con la squadra di Chiavari “Orsi del Tigullio”, ha raggiunto il suo massimo risultato nel sumo. Nei giovanili (U18), la Yama Arashi ha ottenuto 4 campioni nazionali: sono d’oro le medaglie di Greta Petrillo (atleta valbormidese già con numerose presenze in nazionale ai Campionati d’Europa e del Mondo), Francesca Di Dio, Niccolò Pasini e Mattia Bolognese. Ad esse si aggiungono gli argenti di Sara Montaldo e Tommaso Prato, e il bronzo di Edoardo Fanni.

Medaglie d’oro nella categoria Assoluti per Arianna Vettori (già stabilmente nella Nazionale con diverse medaglie e partecipazioni a competizioni europee e mondiali), Giulia Meinardi e Francesca Di Dio; argento per Luis Castro, Niccolò Pasini, Diego Pallavicini, Elisa Perreira, e Greta Petrillo, a cui si aggiungono i bronzi di Sara Montaldo, Edoardo Fanni e Tommaso Prato. Già campionesse a squadre nel 2023, le donne della Yama Arashi ottengono due coppe nella competizione a squadre: presentando due squadre, conquistano il primo e il secondo posto sul podio. La componente maschile tenta la stessa impresa, ma si deve arrendere alla fortissima squadra della Polisportiva Affori di Milano, ottenendo il secondo e terzo piazzamento.

Nella classifica generale per società, la Yama Arashi Judo Savona sale sul gradino più alto. Grande gioia per il Presidente Monica Albano: "Grande soddisfazione, sono davvero felice! Orgogliosa di una squadra stupenda ed efficiente. Un particolare ringraziamento al Vicepresidente Massimo Petrillo, che è intervenuto prontamente a risolvere alcune criticità organizzative e ha saputo far scorrere la gara in modo fluido e piacevole per tutti". Alla competizione hanno partecipato come arbitri e tecnici anche l’arbitro internazionale Sergio Palumbo e il tecnico nazionale Gianni Finati, alla ricerca dei nuovi talenti che vestiranno la maglia azzurra nei prossimi campionati internazionali.

Aggiungono il sindaco Francesco Garofano e l’assessore allo sport Roberto Scarzella: "Millesimo è sempre a disposizione per chi vuole praticare sport e organizzare eventi di livello nazionale. I nostri impianti sono apprezzati e siamo contenti di poter dare spazio, nel nostro palazzetto, a discipline sportive in crescita nel nostro paese, come il sumo e le arti marziali in genere. I nostri complimenti alla Yama Arashi per l’organizzazione e l’augurio delle migliori fortune agli atleti che hanno partecipato alla competizione".