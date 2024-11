Ortovero, raduno della Protezione civile: attestato a Remo Peirano per i suoi 30 anni di attività

A Ortovero si è svolto il raduno della squadra comunale di Protezione civile e volontari Aib, nel quale è stato conferito l’attestato di riconoscimento per i trent’anni di servizio a Remo Peirano, ex vigile del fuoco e guida esperta per molti giovani che sono entrati nella squadra dopo di lui e da lui hanno appreso e poi condiviso esperienze operative e di intervento molto importanti, specie per fronteggiare gli incendi boschivi.

E’ stato il sindaco Osvaldo Geddo, nel corso della serata, a conferire l’attestato, alla presenza degli stessi responsabili comunali e provinciali della Protezione civile che hanno preso parte all’evento, tra cui Marco Mordeglia coordinatore della Protezione civile savonese.

Presso la cantina di Sonia si è svolta una riunione conviviale, con pizza e farinata, per celebrare la longeva attività di Remo Peirano.

“Un ringraziamento doveroso per una persona che si è spesa per tanti anni nel volontariato e che ha fornito un significativo contributo alla comunità ortoverese, anche per il suo costante esempio per le nuove leve entrate nel tempo nel team della Protezione civile e dell’Aib” ha evidenziato il sindaco Geddo.

“Un grazie sincero, inoltre, è rivolto a tutti i nostri 23 volontari attivi sul territorio comunale” ha concluso il primo cittadino.