Riunione Tpl Linea con i sindacati, esclusa la rsu: presidio davanti all'azienda

Un presidio davanti alla sede dell'azienda dopo che nell'incontro tra i vertici di Tpl Linea e i sindacati non è stata invitata l'rsu aziendale. A disporre la mobilitazione per questo pomeriggio ale 16.30 la Filt Cgil.

"L'rsu non si tocca. L'interlocutore non si sceglie. Viste le manovre di palazzo messe in atto dall'azienda atte ad escludere l'rsu dal tavolo col fine di trovare una delegazione più amica (?), come Filt siamo a invitare tutti i lavoratori ad un presidio davanti ai cancelli alle 16.30 in occasione dell'incontro sindacale di oggi a cui all'rsu è stata interdetta la partecipazione. Non è accettabile che Tpl Linea si permetta di escludere l'rsu dal tavolo solo perché scaduta da pochi giorni e con l'iter delle nuove elezioni in atto, quando in tutte le aziende del territorio e nella stessa Tpl Linea si è sempre proceduto (anche per anni) con ultravigenza dell'rsu uscente - spiegano dalla Filt Cgil - Ci appelliamo anche alle altre sigle sindacali confidando che non vorranno tradire la rappresentanza democratica eletta dai lavoratori con manovre di palazzo che vadano contro la volontà degli stessi e li invitiamo a partecipare al presidio e a mettere in atto assieme a noi le iniziative di lotta dovute".

"Ci chiediamo poi cosa si possa avere da nascondere per non convocare al tavolo i rappresentanti eletti dai lavoratori, noi come FILT non abbiamo nulla da nascondere, vi possiamo già dire che non firmeremo nessun accordo a quel tavolo e che per noi resta vincolante in ogni caso il parere dell'rsu uscente, che noi confidiamo a riconoscere come vigente fino all'elezione della prossima e il parere dei lavoratori attraverso gli strumenti stabiliti dai regolamenti" (Assemblee, referendum) continuano dalla segreteria Filt Cgil Savona.

Ad essere esclusa dalla riunione anche la segreteria Sial-Cobas.