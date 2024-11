San Colombano unisce Piana Crixia e l'Irlanda

Piana Crixia ha iniziato un cammino di amicizia con la comunità di Myshall, nella contea di Carlow in Repubblica d’Irlanda, luogo di inizio del Cammino di San Colombano (o Via Columbani), e ha consolidato i contatti con la città di Bangor, nel Nord Irlanda, luogo dal quale San Colombano partì per attraversare l’Europa alla fine del VI secolo insieme a dodici monaci.

Attraverso il Progetto Peregrinus “un Ponte tra Nazioni”, sviluppato dal 2012 dall’Associazione culturale Green Butterflies lungo il cammino e nei luoghi colombaniani, il comune valbormidese si è unito al dialogo internazionale ed è stata invitata a vivere il senso di cittadinanza europea attiva attraverso le numerose attività che costituiscono il progetto.

Già nel 2013, Piana Crixia aveva partecipato al progetto, concedendo patrocinio e l’uso del logo in occasione del primo viaggio via terra dall’Italia all’Irlanda, “Peregrinus-Pilgrim”, lungo il Cammino di San Colombano, viaggio insignito della medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato Italiano.

Il cammino attraversa nove nazioni in Europa: Irlanda, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein, Germania e Italia, fino a giungere a Bobbio. Da qui si diramano percorsi nei luoghi colombaniani che attraversano diverse regioni, legando tra loro luoghi che condividono la comune eredità culturale dei monaci irlandesi e di San Colombano. In Liguria sono dodici, tra cui Piana Crixia, che conta nel suo territorio due chiese dedicate al monaco irlandese.

Alcuni esempi di attività attraverso le quali Peregrinus si concretizza includono: scambi culturali tra scuole, promozione del territorio e sviluppo sostenibile, concerti, scambi linguistici e promozione enogastronomica, alle quali i cittadini di Piana Crixia sono invitati a partecipare attivamente.

Amici irlandesi sono stati già accolti dalla comunità di Piana Crixia, tra cui Padre Derry Healy, dei Missionari di San Colombano, e segretario degli Amici di San Colombano in Repubblica d’Irlanda, che ha accolto il sindaco Massimo Tappa e l’assessore Erica Branda al loro arrivo in Irlanda, per incontrarli nuovamente a Dublino in occasione della loro partenza.

Nella giornata trascorsa a Myshall, il sindaco e l’assessore sono stati accolti nella scuola locale che aderisce alla rete di scuole che, dal 2012, dialogano e sviluppano con studenti dai 4 ai 18 anni il progetto Peregrinus. L’incontro con Patsy McLean e Damian Howard, che a Myshall ricoprono ruoli equivalenti a quelli dei delegati di Piana, avvenuto il 20 novembre, ha visto la consegna da parte italiana di una lettera e di un’opera d’arte realizzata da Maria Paola Chiarlone, artista referente per il Parco, che ha suscitato vivo interesse negli irlandesi.

La visita al Carlow Rugby Club, che aderisce alla rete di club di rugby legati dalla comune eredità colombaniana, ha concluso la giornata di incontri in Repubblica d’Irlanda.

La comune eredità culturale dei monaci irlandesi e di San Colombano è una solida roccia che sostiene il dialogo tra le due comunità.

Una volta raggiunta Bangor, nel Nord Irlanda, sindaco e assessore sono stati invitati a partecipare al ricevimento nel Castello di Bangor, tenuto dal sindaco per accogliere le delegazioni provenienti dalle nazioni attraversate dal Cammino, come Francia e Svizzera. Tra gli intervenuti, il responsabile della biblioteca di San Gallo in Svizzera, visitata dal sindaco Massimo Tappa e dall’assessore Erica Branda in occasione della cerimonia internazionale del 7 luglio 2023, quando è stata presentata la Carta di Partenariato di San Colombano, firmata da numerosi cittadini di Piana Crixia.

Il giorno dopo l’incontro al Castello, hanno partecipato alla presentazione del Partenariato Internazionale nelle sale della Bangor Abbey, unitamente al sindaco di Bangor.

Numerose sono state le occasioni di incontro e dialogo nel corso delle tre giornate dedicate a San Colombano e San Gallo, organizzate dagli Amici di San Colombano di Bangor e coordinate da Deborah Girvan, al termine delle quali i rappresentanti delle comunità irlandesi presenti hanno salutato il sindaco Tappa e l’assessore Branda, invitandoli a tornare presto per sviluppare insieme concretamente diverse iniziative culturali condivise nel contesto del Progetto Peregrinus, per camminare insieme sulle orme di San Colombano su questo Ponte tra Nazioni.