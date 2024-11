Memorie d’inchiostro: appuntamento a Borgio Verezzi

Nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze "Memorie d’inchiostro", organizzato da Formae Lucis con la collaborazione dell’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia per ampliare sempre più la conoscenza del patrimonio storico e archivistico delle parrocchie diocesane.

Venerdì 29 novembre alle 20.45 sarà il Santuario di Nostra Signora del Buon Consiglio a Borgio Verezzi a ospitare l’approfondimento. Si parlerà delle opere d’arte della Parrocchia nel racconto che ne fanno i documenti dell’archivio diocesano, insieme ai relatori Ama Oleari, Simone Bergallo, Don Emanuele Caccia, e con le letture di Paolo Zanelli.

La partecipazione è libera e gratuita, info a archivio@diocesidialbengaimperia.it. Gli eventi de ciclo “Memorie di inchiostro” proseguono per tutto l’anno in diverse località per raccontare il patrimonio culturale diocesano al pubblico, specialmente ai parrocchiani che potranno avvicinarsi ancora di più alle proprie radici e riscoprire la centralità di registri e documenti parrocchiali per la ricostruzione storica di storie singole e generali.