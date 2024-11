I partiti "si aumentano" i fondi del finanziamento pubblico: stop del Quirinale

I partiti avevano creato una proposta per aumentare il finanziamento pubblico alla politica, portandolo da 25 a 42 milioni di euro all’anno. Sembrava tutto deciso, con diversi leader pronti a fare i conti sulle risorse a disposizione. Nella tarda serata di ieri, è arrivata la doccia gelata dal Quirinale: fonti dalla Presidenza della Repubblica hanno fatto sapere ai parlamentari che un provvedimento del genere non sarebbe stato approvato.

Si tratta di un emendamento al decreto fiscale, che avrebbe quasi raddoppiato i fondi per la politica, elaborato in tandem dal Pd e da Alleanza Verdi e Sinistra, per poi essere riformulato dal governo. Insomma un "accordo" con Pd e Avs che si sono fatti avanti e l’esecutivo pronto a fare da sponda.